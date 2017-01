Ramazzotti, compleanno al bacio

Marica cinguetta e posta una foto d'amore

29/10/2012

“Al mio immenso amore , con tutta l'anima: Tua @ramazza63”, così ha cinguettato Marica Pellegrinelli postando una bellissima foto che la ritrae mentre bacia il suo Eros. Ramazzotti ha festeggiato 49 anni a Roma, accanto alla famiglia, davanti a un buon piatto di pasta all'amatriciana. A breve uscirà il nuovo album “Noi”, il cui primo singolo è già un successo in radio “Un angelo disteso al sole”.

foto Splash News

Poche settimane fa la coppia aveva battezzato la piccola Raffaela Maria nata nell'agosto 2011 a Gromo, un piccolo paesino nella bergamasca dove vive la nonna di Marica. Anche in quella occasione Ramazzotti e la Pellegrinelli ave va scelto una festa poco vip, ma molto familiare tra amici e parenti al ristorante. Anche per le 49 candeline di Eros, nessun evento mondano ma una bella festa in famiglia.