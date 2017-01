Belen tra nausee e rotondità

La Rodriguez indossa abiti attillati

29/10/2012

Prima il saluto ai fan via Facebook, poi la comparsata in tv con tanto di gonna aderente che mette in evidenza il pancino e maglia trasparente sotto la quale si vede chiaramente il reggiseno. Belen Rodriguez non riesce a stare lontana dalla telecamera e mostra le rotondità della gravidanza parlando di nausee e sbalzi ormonali.

foto Splash News

Per l'intervista doppia con la sua imitatrice Virginia Raffaele durante la Trasmissione Quelli che..., Belen si presenta con una gonna molto attillata e con i capelli ricci con l'effetto ricrescita. Sotto la maglia di pizzo si intravede il reggiseno e una taglia di reggiseno lievitata e morbida, segni della gravidanza che avanza come pure il pancino che non si riesce più a contenere nella gonna.