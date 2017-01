Sara Tommasi dimessa dall'ospedale

Buoni propositi e un calendario beneifco

29/10/2012

"Cari fans, SONO TORNATA! Niente più serate, solo vita sana!!!" Con la promessa di cambiare vita Sara Tommasi annuncia su Facebook le sue dimissioni dalla clinica, dove è stata ricoverata per qualche settimana. "Sara sta bene, è serena...è ingrassata di 7 chili", scrive l'amica e giornalista Gabriella Sassone, che Sara ringrazia: "...l'unica donna che mi è stata vicino, che m'imboccava il cibo quando stavo male".

foto Da video

E la Sassone aggiunge: "Ora Sara si trova a Terni con i genitori Cinzia e Marco, dove rimarrà per un bel periodo per riposarsi e continuare le cure farmacologiche che i medici le hanno prescritto e le sedute di psicoterapia che la aiuteranno a capire e speriamo risolvere del tutto i suoi problemi". Lieto fine quindi per una storia, che negli ultimi mesi ha visto la showgirl umbra protagonista di tanti, troppi brutti capitoli.



Sara Tommasi ce l'ha fatta, il peggio è passato e adesso fioccano i buoni propositi. Addio sregolatezze ed eccessi, Sara vuole tornare a fare una vita sana, meno spettacolare e sul suo profilo Facebook si legge che tra le prime mosse potrebbe esserci un calendario benefico per il 2013, il cui ricavato sarà devoluto ai terremotati dell’Emilia Romagna.



"Non sono una drogata, non ho mai fatto uso di droghe". In un'intervista a Blogosfere poi la showgirl si sfoga e si difende dalle accuse e dalle maldicenze sul suo conto, accusando a sua volta chi le ha fatto del male, Alfonso Luigi Marra, suo ex fidanzato, per primo: "Costantemente accusano la mia bellezza e la mia intelligenza, di far uso di stupefacenti e di rovinare il mio corpo, con suddette droghe, di cui non c'è prova", dice mostrando le braccia "pulite". Poi scoppia a piangere: "La mia libertà non è più facile, in strada le persone dopo queste accuse, credono che io sia una prostituta, una tossicodipendente... la gente mi guarda e dice questa è quella che ha avuto 5000 uomini, cosa deve succedere? Le cose sono state dette... ". Smentisce tutto Sara Tommasi, il volto rilassato, bello ed ingenuo, acqua e sapone si direbbe, se non ci fossero tutti i mesi passati tra film porno, esibizioni per strada e flirt discutibili. Sembra la ragazza della porta accanto mentre parla: ""Smentisco apertamente io non mi sono mai drogata, mai in vita mia, non l'ho mai data a nessuno, la prima volta è stata sul set del film porno...". Poi ammette: "Ci fò, per farvi divertire e per divertire..." e sorride, come una bambina. Fragile, troppo fragile e ancora tanto bisognosa d'aiuto.



Su Facebook la Tommasi saluta i suoi amici, le persone che le sono state vicine: "un saluto in particolare a Fabio De Luigi, visto che c’è una mia bellissima e carissima amica che vorrebbe conoscerlo. Tale persona mi contatti in privato" e ancora: "Mi sono dimenticata di salutare Lele Mora e il direttore Claudio Brachino, che ho visto aggirarsi in via del Babbuino: quando vuole è il benvenuto. Ancora tanti bacioni miei fans!!! Saretta". Per ora la showgirl resterà a riposo, poi si vedrà, l'amica Gabriella scrive che c'è persino l'ipotesi che Sara torni a Medjugorje e vivere insieme alle suore, per qualche tempo, come la sua amica Ania Goledzinowska... Lontano da tutto e da tutti.