Lola Ponce, sexy pancia a Miami

Incinta con fisico perfetto in bikini

29/10/2012

Bikini rosso, fisico mozzafiato, mare, sole, baci appassionati e pose conturbanti. Ecco Lola Ponce a Miami, incinta di cinque mesi, mentre si gode un po' di relax con il compagno Aaron Diaz. Un pancino rotondo in un corpo tonico e asciutto, frutto di un duro lavoro in palestra. “La genetica aiuta – aveva dichiarato un mese fa la showgirl a Chi – mia mamma e mia sorella erano più belle incinte e poi tornavano subito in forma”.

foto Kika Press

In effetti anche Lola è – se possibile – ancora più bella con un pancino più arrotondato e un viso che sprizza felicità. Al mare con il fidanzato e le amiche la Ponce regala uno show da capogiro sia sul bagnasciuga che sulla sdraio condito da baci appassionati e qualche toccatina. “Questo è il momento migliore della mia vita – ha dichiarato a una rivista la bella Lola – Sono felice e ho tanta energia. Stiamo aspettando questa bambina con tanto amore”.