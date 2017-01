Biel e Timberlake, ecco le nozze

Jessica con l'abito rosa,lui in smoking

26/10/2012

Un sì segreto nella splendida cornice salentina del resort di Borgo Egnazia. Jessica Biel e Justin Timberlake sono riusciti a sfuggire ai paparazzi, ma People pubblica in esclusiva mondiale il servizio delle nozze. Per la Biel un abito da sposa rosa di Giambattista Valli, Timberlake ha indossato un classico smoking Tom Ford. “E' stata una serata davvero meravigliosa” ha dichiarato Justin al magazine.

foto Splash News

Hanno scelto una località italiana, in cui invitare amici e parenti per farli sentire come in vacanza e tutto è risultato perfetto. I due neosposi si rendono conto di aver chiesto agli invitati un bello sforzo per un viaggio così lungo, ma li hanno ricompensati con una festa da mille a una notte.