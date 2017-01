La Satta "presta" il suo lato B

Fa le prove con un nuovo pantalone

26/10/2012

E' euforica per il suo debutto a teatro e così agli eventi mondani Melissa Satta si presenta sportiva, trendy, grintosa, ma soprattutto raggiante. E' un'emozione nuova che la ex velina condivide su Twitter tra chi le fa i complimenti e gli amici che fanno la fila per correre in platea. L'altra sera era in Corso Buenos Aires a Milano per presentare un pantalone brevettato per esaltare il fisico e chi meglio di Melissa può esserne testimonial?

foto Splash News

Accompagnata dall'ex gieffino e trionfatore della quinta edizione del reality, nonché stylist dei vip, Jonathan Kashanian, Melissa si presenta con un completo nero con una maglia con le stelle. Trucco e parrucco perfetti, brillocco in bella vista, un paio di braccialettini sul polso, anfibi borchiati. Sorride e mostra il fondoschiena stretto nel pantalone Freddy che esalta le curve della bella Melissa.



Anche questa volta, come a teatro, bnessuna traccia del fidanzato Kevin Prince Boateng. Ma sull'anulare c'è sempre il prezioso anello di fidanzamento a far compagnia alla ex velina.