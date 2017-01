Melita "social" e la passione per i fornelli

La Toniolo, cuoca da sposare

26/10/2012

Sa cucinare, anzi si diletta persino in piatti esotici come l'ananas passato in padella con zucchero di canna e miele e su Twitter posta scatti dei risultati della sua maestria ai fornelli. Ma non è tutto, Melita Toniolo è anche bella, sexy e soprattutto single... Uomini fatevi avanti.

foto Twitter

Dopo la fine della sua love story, di cui porta ancora strascichi di tristezza e rancore, la Diavolita non sembra però aver trovato nessun uomo in grado di apprezzare tutte le sue qualità, peraltro nemmeno nascoste! Brava cuoca con la passione per i fornelli, al punto da mettersi a cucinare i ravioli alle quattro del pomeriggio per poi cinguettare su Twitter: “Se un ariete ha voglia di tortellini alle 16?” e poi testimonial sexy in lingerie per noti marchi d'intimo, tra cui Fruscio, eclettica, bella e simpatica.



Perché nessun principe azzurro perde la testa per lei? Forse i principi azzurri non esistono e quindi tutto diventa più complicato. Meno male che le restano pentole e manicaretti per consolarsi...