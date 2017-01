Katie Holmes, quante smorfie!

L'attrice diverte con le sue espressioni facciali

26/10/2012

Arriccia il naso, serra la bocca, assume un'espressione pensierosa e punta gli occhi verso l'alto. In occasione della conferenza stampa per il suo debutto a Broadway con lo spettacolo Dead Accounts, Katie Holmes si esprime più a smorfie che a parole. Da quando non è più la signora Cruise sembra prendere la vita con più leggerezza. Basta pose impostate e rigide etichette da rispettare, ora la mamma della piccola Suri vuole mostrarsi per quello che è, simpatica e ironica.

foto Splash News

Per sedici settimane sarà a teatro al fianco di Norbert Leo Butz in una commedia che debutterà a fine novembre scritta dalla sceneggiatrice Theresa Rebech. Alla presentazione dello spettacolo la Holmes appare serena e disponibile tanto da divertire i suoi interlocutori con bizzarre smorfie che mai si sarebbe sognata di fare in presenza dell'ex marito Tom.