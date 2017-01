Dodici mesi di posizioni "impossibili" con Zlata

Il calendario della contorsionista russa

26/10/2012

Per il 2013 Julia Gunthel, in arte Zlata, professione contorsionista, augura a tutti "più flessibilità in ufficio". E per dimostrare cosa intende pubblica un calendario per il nuovo anno davvero incredibile. 12 scatti in cui la bionda russa, che vive in Germania, posa in una serie di posizioni al limite del possibile, mentre parla al telefono, scrive al computer o archivia documenti.

foto Olycom

Una manager davvero polivalente e flessibile. Zlata piega il suo corpo come fosse di gomma ed eccola quindi rispondere al telefono con un piede e la gamba inarcata dietro la schiena e poi scrivere una lettera appollaiata sulla scrivania come fosse un ragno a quattro zampe e ancora muovere il mouse del computer in equilibrio su due mani con le gambe piegate sul pc. Innaturale ma straordinaria, come quando completamente piegata diventa un tavolino d'appoggi per il suo capo.



Un calendario da tenere appeso in bella evidenza in ogni ufficio se mai a qualcuno venisse voglia di sgranchirsi un po' le ossa e i muscoli dopo ore e ore passate alla scrivania!!