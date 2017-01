Federica Fontana, streghetta per Halloween

Sexy maschere per Heidi Klum e Kim Kardashian

26/10/2012

Federica Fontana cammina per le vie del centro di Milano con un grande ragno dalle lunghe zampe applicato sul suo cerchietto. Insieme ai suoi due figli, Noè e Sofia festeggia Halloween nella boutique di Stella McCartney con qualche giorno in anticipo. Intanto oltreoceano le star dello showbiz stanno ultimando le loro maschere per stupire amici e parenti nella notte del 31 ottobre. Heidi Klum e Kim Kardashian hanno già trovato il travestimento che fa per loro.

foto Olycom



Se per lungo tempo abbiamo vissuto questa festa come spettatori, da qualche anno a questa parte anche l'Italia ha deciso di adottarla, sebbene con un profilo decisamente più basso. Piace ai bambini che bussano ai vicini con la solita formula “Dolcetto o scherzetto?” e piace agli adulti che organizzano feste... paurose.



E mentre la nostra Federica, proprio come Carolina Marcialis e Selvaggia Lucarelli, ha portato i suoi bambini ad una festicciola pomeridiana, Elisabetta Canalis qualche settimana fa si è tuffata nel magico mondo di Gardaland tra mostri, zombie e streghe. Doppia festa per lei che, di casa a Los Angeles, parteciperà sicuramente a qualche party in maschera tra finte ragnatele, zucche e scenografie spettrali.



Grande preparazione, come ogni anno, quella della ex top model Klum che, questa volta, vestirà i panni di una sensualissima Cleopatra. Una gattona pronta a graffiare sarà invece Kim Kardashian che comunque non rinuncerà al suo lato sexy giocando con provocanti scollature. La cantante Fergie sul suo Twitter medita di vestire i panni di Lindsay Lohan mentre David Arquette punta un travestimento “di prestigio”.