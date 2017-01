La settimana delle stelle

Tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

27/10/2012

Questa settimana è proprio il caso di dire amore che viene amore che va... Se i Brumotti, infatti, fortificano la loro unione con un viaggio romantico a Dubai, il matrimonio di Aida Yespica con Leonardo Gonzales è giunto al capolinea in tempi record. Si sono ritrovati per supportarsi a vicenda Fabrizio Corona e Nina Moric, separati da tempo e genitori di Carlos. Tra i due ora c'è un grande affetto e tanta complicità. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

foto Olycom

LUNEDI' 22 OTTOBRE



Il debutto focoso dei Palmotti



Fioretti con l'appendicite, la Toniolo ha la tonsillite





MARTEDI' 23 OTTOBRE



Carmen Russo: "Aspetto un figlio"



Nicole Minetti: "Sono stata con una donna"