Justine Mattera sul set per Alberto Buzzanca

Scatti su Twitter in stile "Grease"

25/10/2012

Un po' Marilyn un po' Olivia Newton John di Grease, la bionda Justine Mattera posa per il fotografo Alberto Buzzanca e su Twitter ecco gli scatti del backstage. In autoreggenti sopra il ginocchio, tacchi a spillo e body nero la soubrette parla al cellulare in una pausa di lavorazione, sexy e seducente più che mai.

foto Twitter

Le sue recenti dichiarazioni sul sesso orale salva-coppie ha un po' scandalizzato i benpensanti ma alle trasgressioni Justine è abituata. Di armi di seduzioni e arte amatoria la bionda showgirl e attrice americana, naturalizzata italiana, pare essere un'esperta. E negli scatti del beckstage offre l'ennesima prova del suo fascino intrigante.



Unica nota la sua evidente magrezza, particolarmente evidente nelle lunghe gambe sottili, che ne fanno e nel busto scarno. Qualche chilo in più non guasterebbe a darle ancora più sensualità.