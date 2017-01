Un altro maschietto per Cassano

Carolina Marcialis euforica e "spaventata"

25/10/2012

"È in arrivo un altro maschietto ‪#3cassanini‬ aiutoooo ahahaha" scrive Carolina Marcialis sul suo profilo social annunciando il secondo fiocco azzurro in casa Cassano. E poche ore fa aggiunge: "Che giornata stupenda oggi col mio paciocchino o meglio coi miei paciocchini". Euforica e spaventata per la notizia la bella moglie del bomber se la dovrà vedere con tre uomini in casa, anzi tre "cassanini"!!

foto Twitter

Un fratellino per il piccolo Christopher quindi, che ha poco più di un anno e mezzo, e un sogno realizzato per Cassano, che aveva confessato alla trasmissione tv "Che tempo che fa", ospite da Fabio Fazio: "Spero tanto sia un maschio".



Il "cassanino" bis nascerà nella primavera del 2013 e si suppone che il calciatore farà di tutto per dedicargli un bel gol con la maglia nerazzurra. Quando nacque Chris Cassano segnò un gol su rigore per il Milan nella partita contro la Sampdoria. Adesso ha cambiato squadra, ma il fiocco è sempre azzurro e la sua grinta in campo resta la stessa.