Corona riporta a casa Nina Moric

Vicino alla ex moglie dopo il ricovero

25/10/2012

Non vuole più sentire parlare di Belen, anzi le lancia un'ultima stoccata (“E' una cretina... non può esserci storia”) e poi volta pagina. Si riprende Nina l'ex moglie a cui è ancora legato, non solo per amore del figlio Carlos. Ecco Fabrizio Corona nelle foto di Novella 2000 mentre accompagna a casa, abbracciandola teneramente, la Moric, finita in ospedale per coma etilico. “Quella sera è uscita con le persone sbagliate” spiega Fabrizio.

foto Facebook

Lui è protettivo nei confronti della ex e aggiunge al settimanale: “Nina non può bere troppo, perché poi sta male. So che devo rigare dritto, altrimenti finirò in galera. Ma due schiaffoni, a quelle persone, glieli darei”.



Anche Nina nutre ancora amore per Corona: “Sono felice di averlo ritrovato, e non solo per il bene di nostro figlio. Del resto è il più grande amore della mia vita”. Ma se state pensando che i due torneranno insieme ecco la risposta della Moric: “Il nostro amore è finito. Anche se nel mio cuore quello che ho provato per lui non finirà mai...”.



Lui invece pare sia fidanzato con l'ex gieffina Francesca Fioretti. Ama Francesca? “Non lo so, può essere. Anzi no, cancella quello che hai scritto... Sulle mie cose private voglio far calare un velo di mistero”.