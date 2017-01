Matrimonio lampo per la Yespica

Aida messa alla porta da Leo per sorprese poco gradite

24/10/2012

Matrimonio lampo per Aida Yespica e Leo Gonzales che solo qualche mese fa, per l'esattezza il 5 luglio, si erano uniti in matrimonio con una dettagliata quanto intima cerimonia a Las Vegas. Chi, infatti, annuncia con certezza che la showgirl venezuelana sia stata messa alla porta dal marito a causa di alcune sorprese poco gradite riservategli dalla mogliettina.

foto Twitter



Baci e dolci parole per il ricco avvocato Gonzales, di casa a Londra, lasciavano ben sperare che la Yespica avesse trovato l'uomo giusto. Su Twitter si sprecavano le immagini di loro insieme... poi il nulla. Poi i primi dubbi. Selvaggia Lucarelli a inizio settembre segnalava infatti: "Il matrimonio della Yespica con l'avvocato milionario sosia di Schettino è già finito. L'amore della sua vita è già quello del suo vitalizio. (...) Scopro ora su fb che Aida Yespica e' passata da sposata a single. Matrimonio durato quanto un Calippo fuori dal freezer".



La risposta di Aida non si è fatta attendere: "Non sono diventata single! Ho soltanto tolto tutto xke non mi va più fare vedere la mia vita. Sono felicemente sposata".



Ora però, stando al noto settimanale, sembra che la storia tra la modella e Leo sia ufficialmente naufragata e che lei sia stata rispedita al mittente. Aida, che aveva già iscritto il figlio Aaron in un asilo londinese, è così rientrata in Italia.