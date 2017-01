La Anderson va... fuori di seno

Pam, siparietto osé sul red carpet a New York

24/10/2012

Pose plastiche e sorrisi a trentadue denti per l'ex playmate Pamela Anderson che, in occasione di un evento mondano a New York, sfoggia tutto il suo sex appeal mostrando curve da capogiro. Con un tubino beige aderente, dallo scollo a cuore esalta un seno bombastico tanto pressato da far intravedere una parte di areola. La coniglietta non si scompone e, in compagnia di personaggi eccentrici, continua a farsi immortalare.

Ne sono passati di anni da quando l'ex baywatch correva su e giù per le spiagge di Malibu con un costume rosso, ma a guardarla bene, Pamela non è poi così cambiata nel corso degli anni. Il fisico sempre molto esile sorregge con grande successo il peso del suo prosperoso seno. Seno al quale deve notorietà e soldi.



La coniglietta di Playboy dalla folta chioma platinata, a 45 anni, si destreggia con leggiadria tra un red carpet e l'altro per essere sempre al centro dell'attenzione. Ciliegina sulla torta sono i suoi abiti, scollati e provocanti. Ultimo, ma sicuramente ancora per poco, quello indossato in occasione dell'evento “A Night Of New York Class”, dal quale è letteralmente uscita di... seno.