La Minetti ha un buco nei leggings

Nicole, caduta di stile nel suo look

24/10/2012

Fa tendenza comunque si vesta: dalle giacche mini di una taglia meno indossate sui banchi del consiglio per mettere in mostra il florido décolleté ai leggings sfoggiati durante le sessioni di shopping per le vie del centro di Milano, Nicole Minetti detta legge. Questa volta però la bella Nicole si è lasciata sfuggire un particolare poco chic. La caduta di stile è arrivata proprio alle sue spalle...

foto Olycom

Giubbottino di pelle nero, molto corto, maglia in seta verdone che lascia scoperto l'ombelico e fa intravedere il reggiseno nero, leggings verdi con la vita abbassata per mettere in mostra il tanga bianco e scarpe... aerospaziali color oro. Le scelte della Minetti sono sempre interessanti. Dalla scarpa da jogging con il plateau interno che fa l'effetto di un tacco alto alla borsa chic e raffinata con la tracolla a catena passando per il giubbottino rock. Peccato per i leggings che si sono scuciti proprio sul fondoschiena!