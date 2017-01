Canalis, Seredova e le fanatiche della palestra

Ma la Barriales è stanca prima di cominciare...

Ventre piatto, anche troppo forse, addominali scolpiti... Elisabetta Canalis ci dà dentro con la palestra e posta su Twitter scatti ginnici. Ma non sono da meno altre belle dello showbiz. Aida Yespica cinguetta: "GYM!!!! Vamos a Poner Dura la masa carajo!" mentre Alena Seredova fa esercizi per i glutei e Laura Barriales...è stanca prima di cominciare.

foto Twitter

"Ore 6.30 am, si va a fare training prima di iniziare la giornata. Allenamento per l'esame della cintura #Kr" aggiunge la Canalis a commento di uno scatto in cui appare in auto all'alba ancora mezza addormentata. La mora ex velina trapiantata in America si tiene in forma insomma e anzi sembra proprio una fanatica del corpo. I risultati si vedono, muscoli scolpiti, addominali tonici e curve da capogiro, anche se ultimamente l'ex di Clooney è apparsa fin troppo magra. Pene d'amore?



Glutei scultorei per Alena Seredova, che in palestra alla spalliera fa esercizi per tonificare il lato B e posta lo scatto sul social WhoSay. Anche Aida Yepsica si dedica alla ginnastica ma subito dopo... si concede un piatto di spaghetti e scrive: "E dopo la palestra... Ci si deve rimettere in forze". Emma Marrone corre, in palestra sul tapis roulant mentre scrive sms e per strada in tuta e giacchino colorato...



Chi non sembra avere molta voglia di muoversi è invece Laura Barriales... sdraiata sul tappetino in attesa del suo personal trainer cinguetta: "Non ho ancora iniziato e sono già stanca... #pocavoglia".