Pausini, Autieri, Russo, mamme nel 2013

Pancini allo scoperto e trepidante attesa

24/10/2012

Sarà il primo figlio per tutte e tre, un figlio tanto cercato e desiderato e arriverà nella prossima primavera. E loro non nascondono la loro gioia e il pancino che cresce. Laura Pausini si concede il classico tour per negozi di bambini, rotondità in vista, come Serena Autieri, che passeggia in centro con il marito, mentre Carmen Russo esce allo scoperto annunciando la sua gravidanza a 53 anni.

foto Chi

Per tutte e tre non si è trattato di una gravidanza facile e in comune hanno un lungo percorso, non privo di ostacoli, per realizzare finalmente il loro sogno di una dolce attesa, arrivata quasi inaspettata. Con Paolo Carta, il suo compagno, Laura Pausini, 38 anni, desiderava un bambino da sempre, ma i tempi non sono stati probabilmente maturi fino ad ora, quando finalmente la cantante ha potuto festeggiare felice la notizia di una nuova vita in arrivo. Si nasconde Laura, il più possibile, ai flash dei paparazzi, ma Chi riesce a immortalarla, classica futura mamma, mentre sceglie culle e abitini per il futuro nascituro. Lo sguardo è quello sereno di chi vive una delle esperienze più belle al mondo.



La gravidanza di Serena Autieri, 36 anni, era nell’aria, ma solo pochi giorni fa la bella e brava attrice napoletana lo ha confermato: "Aspetto una femminuccia che nascerà a marzo, io e mio marito lo desideravamo tanto, ma finché sono stata in teatro con il Rinaldo in campo è rimasto un sogno proibito. Ho scoperto d’essere incinta agli inizi di luglio e mi sono commossa fino alle lacrime, ma anche preoccupata", ha detto la bionda attrice a Oggi.



Anche il bebè di cui sono finalmente in attesa Carmen Russo, 53 anni e il marito Enzo Paolo Turchi è stato talmente desiderato e cercato in tutti i modi da diventare il regalo più grande e più bello che la coppia di ballerini potesse ricevere dalla vita. Carmen sa che la sua scelta, ricorrere alla fecondazione artificiale alla sua età, comporterà polemiche e critiche, ma chiede di non essere giudicata: "Ho voluto questo bimbo con tutta me stessa. In cuor mio farò il massimo per vivere il più a lungo possibile, finché avrò aria nei polmoni. Chi vuole uccidere la mia felicità si faccia avanti".



Tanti auguri alla cantante Syria che da poche ore, dopo Alice, ha messo alla luce il suo secondogenito. Su Twitter scrive: "Di nuovo mamma con il cuore che batte così forte da rimanere senza fiato... Benvenuto Romeo grazie a tutti per i mess".