Nicole Minetti: "Sono stata con una donna"

La consigliera regionale si confessa a "Diva e Donna": "Non vivo senza sesso"

23/10/2012

Si professa single, ma allo stesso tempo ammette che non vive senza sesso. Per Nicole Minetti un "uomo al giorno toglie il medico di torno". Ma la consigliera regionale non disdegna neanche le donne e in una lunga intervista al settimanale "Diva e Donna" in cui confessa i suoi desideri più hot spiega di averne amata una: "Per un'ora, un mese o tutta la vita, mi faccio sempre travolgere dalla passione".

foto Splash News

"Sono single, nulla di più bello - racconta Nicole -. La mia filosofia è: un uomo al giorno toglie il medico di torno. Non vivo senza sesso. Per me è una medicina: basta una notte d'amore per tornare di buonumore".



Ma nella vita della Minetti è entrata anche una donna: "Sì, sono stata con una ragazza, il mio sogno proibito è Angelina Jolie". La consigliera regionale non risparmia neanche una frecciatina all'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini che la invitava a lavorare con Tinto Brass: "Vedrei più lui al mio posto".