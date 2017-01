Carmen Russo: "Aspetto un figlio"

La showgirl compagna di Enzo Paolo Turchi rivela a "Chi" di essere rimasta incinta a 53 anni

23/10/2012

"Io e mio marito Enzo Paolo diventeremo genitori a marzo. Sono al quarto mese di gravidanza". Ad annunciarlo è Carmen Russo, in un'intervista esclusiva su "Chi" in edicola mercoledì. "Lo so, ho 53 anni, ma che male c'è? Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi - spiega Carmen che per l'occasione è ricorsa alla fecondazione assistita -, ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa".

foto Chi



Carmen è consapevole che una scelta del genere si porterà dietro molte polemiche, ma è pronta a combattere a spada tratta difenderla. "So che alcuni pensano che alla mia età non avrei dovuto - spiega -, ma ho voluto questo bimbo con tutta me stessa. In cuor mio farò il massimo per vivere il più a lungo possibile, finché avrò aria nei polmoni. Chi vuole uccidere la mia felicità si faccia avanti".



"Nutrivo il desiderio di diventare mamma da sempre - continua -, ma il bambino non voleva arrivare in modo naturale, così sono ricorsa alla fecondazione assistita".



E riguardo al nascituro, Carmen Russo racconta: "Non sappiamo ancora se è maschio o se è femmina, ma sul nome abbiamo le idee chiare: lo o la chiameremo con il nome di un santo al quale siamo devoti. Il mio unico rammarico? Ho dedicato troppo tempo al lavoro, sarebbe stato più leale e più logico pensare a un figlio dieci anni fa. Ma è un evento positivo e chiedo di non giudicare me e mio marito per questo".