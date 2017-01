Nicole Minetti a passo spedito verso casa

La consigliera in leggings e canottiera scollata è sempre sexy

23/10/2012

Look sportivo per Nicole Minetti, che per le vie del centro di Milano, cammina con il cappuccio della felpa in testa e grossi occhiali da sole che quasi le coprono il viso. Particolarmente seria, si dirige verso casa con due borsoni da palestra sulle spalle e poca voglia di sorridere ai fotografi che la seguono passo passo. Nonostante l'espressione imbronciata la consigliera resta comunque un bel vedere con i leggings e una canottiera molto scollata.

foto Splash News



E' calata la tristezza sul volto della Minetti che, con le chiavi del portone in mano, sembra abbia fretta di sparire. Griffatissima anche quando fa ginnastica, non rinuncia alla tuta aderente che sottolinea le curve del suo lato B. Ampia è invece la sua canottiera con il teschio dalla quale spuntano i suoi capezzoli.