Ilary Blasi, altro che dieta!

La bella Iena esce dallo studio di un noto dietologo

23/10/2012

Camicia azzurra, ballerine borchiate e leggings neri attillatissimi. Ilary Blasi esce dallo studio del dottor Sorrentino, famoso dietologo delle star in centro a Milano e... appare in splendida forma. Non sappiamo se la bella "Iena" sia un habitué del posto, ma di diete non sembra averne bisogno...

foto Olycom

Magari il professor Sorrentino le ha dato utili consigli per mantenere la forma perfetta che Ilaty sfoggia anche dopo due figli oppure è proprio grazie a lui che la sexy mogliettina di Francesco Totti riesce a mantenersi sempre così bella e con le curve giuste al posto giusto.



Quel che è certo è che la più amata wag italiana sorride felice ai fotografi, non ha proprio nulla da nascondere e si vede. Chissà quante donne sognano di uscire dal dietologo come lei...