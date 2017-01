Santarelli, che spasso al trucco e parrucco

Su Twitter le divertenti fasi di preparazione di Elena

23/10/2012

Domenico Zambelli, ex assistente personale di Simona Ventura scrive su Twitter: “Indovinate chi è la star con cui sto lavorando?” con tanto di foto di una bionda con bigodini in accappatoio. Il viso è coperto, ma un secondo scatto fuga qualsiasi dubbio: è Elena Santarelli. Al trucco e parrucco per uno shooting fotografico, la showgirl non perde occasione per scherzare in compagnia.

foto Twitter



Sempre solare e disponibile, Elena si diverte anche quando è impegnata a lavorare. Si lascia fotografare ancora in fase di preparazione con tanto di acconciatura da ultimare e abiti di Je m'en fous da indossare. Poi gioca nascondendo il volto con la sua folta chioma e “ricompare” più bella che mai. “Dannato viso d'angelo”, scrive Domenico. Con un trucco appena accennato e un abito nero con frange che sottolinea la sua silhouette è incantevole.