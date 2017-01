Claudia Romani supporter sexy di Obama

Il lato B sponsorizza il presidente

23/10/2012

Le altre supporter di Obama, da Jessica Alba a Scarlett Johannson dovrebbero imparare dalla conturbante modella italiana Claudia Romani. Eccola sulla spiaggia di Miami a manifestare le sue preferenze democratiche mentre sfoggia un sexy slip con la scritta Obama sul lato B. Questa sì che è una bella... "posizione politica"!

foto Splash News

Di siparietti bollenti in occasioni mediaticamente importanti la prorompente top model di origini italiane ma emigrata negli Stati Uniti pare essere un'esperta. In occasione dei Europei di calcio 2012 aveva improvvisato uno strip sulla spiaggia di Miami togliendosi la maglia azzurra per restare con un bikini stringato bianco.



Adesso è la volta di prendere una posizione decisa nella battaglia per le presidenziali americane. E che posizione! La Romani sfoggia le sue forme generose in un bikini stringatissimo con slip alla brasiliana e sul lato B ecco comparire la scritta Obama. Una vera supporter!