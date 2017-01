Calendario hot per Raffaella Modugno

Dodici scatti bollenti per l'esclusa dal concorso di Miss Italia 2011

23/10/2012

Dopo l'esclusione dal concorso di Miss Italia 2011 per i suoi scatti hot recuperati da Internet, a distanza di tempo, Raffella Modugno torna a far parlare di sé praticamente per lo stesso motivo. Nella splendida cornice del Madagascar si lascia immortalare in pose conturbanti e senza veli per un calendario 2013 decisamente piccante. A bordo di un catamarano locale, sulla spiaggia e in acqua esibisce con quella giusta dose di malizia le sue curve.

foto Da video



Solo un anno fa aveva dovuto fare le valigie, insieme a due aspiranti reginette (Tiziana Piergianni e Alice Bellotto), e lasciare il concorso di Patrizia Mirigliani a causa di alcuni scatti definiti troppo osé. Ma chiusa quella spiacevole e tanto discussa parentesi, la Modugno è tornata alla carica con il suo primo calendario. Con un mini abito stracciato rosso, una maglietta bianca aderente e un leggero velo sulle parti intime, mette a nudo la sua bellezza. Seno e lato B in primo piano, baciati dal caldo sole africano, lasciano senza fiato. Dodici mesi di provocazione e sensualità per un 2013 bollente.







Calendario Riello