Luisana Lopilato, curve da hit parade

La moglie di Bublé posa per Ultimo in lingerie

23/10/2012

E' stata votata come una delle donne più sexy di sempre e mentre posa in lingerie per Ultimo Luisana Lopilato si guadagna senza sforzi il titolo. Sexy e sensuale la moglie di Bublé ha trovato le giuste note per farsi notare puntando sulle sue curve e sulla sua bellezza.

foto Olycom

La modella argentina, 25 anni, da poco più di un anno moglie del cantante americano Michael Bublé presenta la nuova collezione di lingerie Ultimo e posa in completini ad altissimo tasso erotico. La bionda Luisana sa fare bene il suo lavoro e mentre il marito svetta nelle hit parade internazionali con la sua voce, lei entra a pieno diretto nella top ten delle donne più sexy e seducenti del pianeta.



Anche Luisana sa intonare le "giuste note" per conquistarsi il suo pubblico, che su Twitter ha raggiunto i 2 milioni di followers. Presto la Lopilato sarà tra i protagonisti di una miniserie tutta italiana, “La buona stagione” girata dalla modella e attrice in questi giorni in Italia, dove la bella biondina sembra si sia divertita moltissimo. Senza Bublé.