Fabiani e Gomes, pancioni in primo piano

Per le due showgirl pose sensuali su Twitter anche in gravidanza

22/10/2012

Sono alla loro prima gravidanza e mostrano orgogliose i loro pancioni. Alessia Fabiani, da un parco romano, appare rilassata e in ottima forma. Per lei è una questione di giorni e poi conoscerà i due gemellini che porta in grembo. A Miami Magda Gomes scrive su Twitter: "Buon giorno amici! Eccoci, io e Yasmin" evidenziando, con un vestito in seta, le sue forme arrotondate. Per lei però ci sono ancora due mesi di tempo.

foto Twitter

Si dice che la gravidanza renda le future mamme più belle. E per quanto nel caso di Alessia e Magda sia quasi impossibile (visto che sono già meravigliose), possiamo confermare che anche con qualche chilo in più stanno divinamente.



La Fabiani sorride felice e sul suo social posta prima le immagini di due paia di calzini, rosa e azzurro, poi quella della sua pancia, grossa sì, ma non così esplosiva. Per l'ex letterina e il compagno Fabrizio Cherubini fra pochi giorni cambierà radicalmente la vita tra pannolini, poppate notturne e bagnetti... moltiplicati per due.



Si chiamerà Yasmin la bambina che la Gomes aspetta dal marito, il principe Heinrich Friedrich von Schaumburg. Da Miami, dove vive, condivide con i suoi follower le immagini della sua pancia assolutamente lievitata.