Michelle e Tomaso, una coppia da favola

La Hunziker super sexy, shopping a schiena scoperta

22/10/2012

Lei bellissima e sexy in canottiera senza maniche con la schiena scoperta che sottolinea le sue curve e stivali sopra le ginocchia, lui elegante e casual allo stesso modo. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, mano nella mano per le vie di Milano sembrano la coppia più felice del mondo.

foto Splash News

E probabilmente lo sono. Shopping nel quadrilatero della moda milanese per acquisti di lusso, un profumo da Burbarry e dei bicchieri di cristallo nel negozio Vetrerie Empoli 1938. C'è profumo di fiori d'arancio? Stando ai rumors parrebbe proprio di sì. La coppia sarebbe pronta per le nozze imminenti con il benestare della figlia di lei, Aurora e la benedizione delle rispettive famiglie.



Un matrimonio che si attende sontuoso e "mediatico". L'anello c'è già e i due appaiono così innamorati ed uniti, che l'altare risulta per forza l'inevitabile bell'epilogo di questa favola a lieto fine.