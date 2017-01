Operazione d'urgenza per Francesca Fioretti

Fioretti con l'appendicite, la Toniolo ha la tonsillite

22/10/2012

"Bello andare in ospedale pensando di fare una visita e poi ti operano ..." scrive Francesca Fioretti e quasi in contemporanea Melita Toniolo cinguetta: "Sono finita al pronto soccorso, ho una tonsillite molto pesante, ma sto già un po' meglio. Vi bacio". Week-end tutt'altro che rilassante per le due belle showgirl che su Twitter postano scatti dall'ospedale.

foto Twitter

"E via siamo in due! questo week rilassante tra pronto soccorso e dolori ..." continua Francesca Fioretti che lamenta ancora dolorini postoperatori. Da quanto si deduce dai messaggi l'ex gieffina sarebbe andata al pronto soccorso per forti dolori addominali per essere operata presumibilmente d'urgenza: "già operata di appendicite pensavo di fare una semplice visita .... vabbe ora e' tutto ok" e poi continua: "io appendicite ma ce ne rendiamo conto ma nn succede quando si e' piccoli? lasciamo stare!".



La Diavolita invece ha problemi con le tonsille e al pronto soccorso ci è andata proprio per il forte mal di gola e anche per lei si prospetta un'operazione a breve. Su Twitter Meli posta la foto del suo braccio pronto per un prelievo... Anche le star dello showbiz finiscono in ospedale.