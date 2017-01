La Satta smarca Cristiano Ronaldo

"Inviterò Cristiano e Irina alle mie nozze"

22/10/2012

“Io e @KPBofficial auguriamo tutto il bene a c. Ronaldo e Irina e magari quando ci sposeremo li inviteremo alla faccia dei maligni!!!”. Melissa Satta cinguetta inviperita dopo l'indiscrezione apparsa su Novella 2000 secondo la quale tra l'ex velina e il calciatore del Real Madrid ci sarebbe una fitta corrispondenza all'insaputa dei rispettivi fidanzati. Ronaldo sarebbe stato colpito dalla bellezza della Satta e avrebbe chiesto il suo numero.

foto Twitter

La Satta è furiosa e spiega che Ronaldo non le ha mai scritto e che lei è fidanzata. E oltretutto “Anche lui è fidanzato con una bellissima ragazza e non ha nessun bisogno di scrivere ad altre!”. E così mette a tacere le voci di crisi col Boa e si prepara al debutto in teatro. Ora non resta che attendere e vedere se Kevin Prince Boateng sarà in prima fila ad applaudire Melissa, come promesso.