Kylie Minogue seduce per dodici mesi

A quarantasei anni in posa per il calendario 2013

19/10/2012

Racchiude sensualità, bellezza e raffinatezza il calendario 2013 di Kylie Minogue. Conturbante con una camicia bianca e capelli scapigliati e molto sexy con un paio di calze a rete e un boa di struzzo che le copre il seno nudo, la regina del pop, a quarantasei anni, mostra un fisico da ragazzina che esibisce con orgoglio. Dodici scatti conturbanti per trascorrere un anno in sua compagnia.

foto Dal Web

Si prepara a festeggiare i suoi 25 anni di carriera con un album che uscirà il 30 ottobre, "The Abbey Road Sessions", e per suggellare questo momento d'oro regala ai suoi fan una sequenza di pose che la ritraggono in perfetta forma fisica. Minutina ma grintosa, offre il meglio di sé nel suo terzo calendario consecutivo. Sicuramente meno audace degli altri, ma di altrettanto effetto.