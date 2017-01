Elisabetta ha nostalgia dell'estate

Scatto bollente su Twitter in bikini bagnato

19/10/2012

"Summer memories" scrive Elisabetta Canalis postando uno scatto in bikini sulla spiaggia. Curve perfette e forme toniche per la bella ex velina che posa in slip nero e top arancione bagnato con effetto vedo non vedo sul prosperoso seno e capezzoli in trasparenza. Nostalgia dell'estate per l'ex fidanzata di Clooney tornata single?

foto Facebook

Sulla sabbia bianca con le gambe divaricate e il sorriso splendente miss Canalis sembra tutto fuorché triste per l'ennesimo flop sentimentale quello con Steve-O, che si è appena consumato. Ma non è chiaro a quando risalga la foto e se si tratta della passata estate, allora Eli aveva ancora tutte le ragioni per sorridere. A dire il vero tanto disperata la showgirl sarda non sembra nemmeno adesso.



Nel servizio fotografico appena uscito sul settimanale Chi appare in forma splendente e più sexy e determinata che mai, specie in fatto di uomini: "Le mie storie con gli uomini finiscono perché sono una rompiballe..." dice. Morto un papa se ne farà sicuramente un altro e visto che sul piano professionale tutto va a gonfie vele per Eli il percorso è tutto in discesa. Può quindi permettersi le sue summer memories...