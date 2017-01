Sara Tommasi, presto fuori dall'ospedale

La showgirl è in ripresa e ragiona bene

19/10/2012

Notizie sempre più confortanti arrivano dalla pagina Facebook di Sara Tommasi. La showgirl, dopo un periodo buio e l'ingresso in un ospedale romano, sta molto meglio. “E' in netta ripresa, mangia e ha messo su qualche chiletto, ragiona bene, è serena e tra qualche giorno i medici la dimetteranno dalla clinica dove è ricoverata”, scrivono gli amministratori del suo social.

foto Facebook

E' ricoverata dal 25 settembre, una scelta fondamentale per la salute di Sara che, da qualche tempo, ha dato forti segnali di insofferenza. Frequentazioni sbagliate, provocazioni e siparietti hot le hanno causato non pochi problemi. Poi un film porno, il viaggio a Medjugorje e la riabilitazione forzata. Le prime notizie sul suo stato di salute arrivano i primi di ottobre sempre su Facebook: "Sta meglio e ha ripreso a mangiare cibo...". A distanza di una ventina di giorni arrivano altre news positive anche se "Poi toccherà a lei cambiare vita e dimenticare certe abitudini nocive" conclude il messaggio su suo profilo di Fb.



Don Michele Baroni, guida spirituale della Tommasi, racconta di averla incontrata di recente: "Sara, ha intenzione di tornare a Medjugorje per Natale, vedremo se sarà possibile. Per il momento continuiamo a starle vicini come amici e parenti, e speriamo tutti per il meglio".