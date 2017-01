Dalla Guerra alla Toniolo, star... amiche

La provocazione "al femminile" è di moda

19/10/2012

Amiche, tanto amiche. La relazione che si instaura tra donne non ha nulla a che fare con quella classica tra uomo e donna. E alle vip l'amicizia femminile piace. Parecchio. "Noi siamo il sole" cinguetta Cecilia Capriotti a Claudia Galanti ed eccole posare ambiguamente complici, "vicine vicine". Melita Toniolo e Guendalina Canessa mimano la locandina di un film in un abbraccio passionale...

foto Twitter

"Amore mi manchi" scrive ancora la Capriotti all'amica Galanti, felicemente sposata e con due figli piccoli. Insomma l'ambiguità sessuale è di moda e trasgredire uscendo dai binari canonici è un modo come un altro per far parlare di sé. Lo sanno bene Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli pizzicate a scambiarsi effusioni amorose in pubblico a Milano e orgogliose di mostrare pose saffiche su Twitter. Per gioco naturalmente.



E Francesca De André con Chiara Giorgianni, che sulla loro ambigua relazione hanno addirittura costruito un servizio per Vanity Fair. Ci prova anche Elisabetta Canalis, un po' delusa dagli uomini, che ripiega sulle amiche del cuore Syria e Valentina Micchetti, tra coccole e tenerezze su Twitter. Rosalinda Celentano non ha mai invece giocato sulle relazioni, lei una fidanzata ce l'ha per davvero e non si cruccia di farsi fotografare mano nella mano con lei. Scelte di vita, indole o gioco provocatorio il messaggio è chiaro: uomini non siete più sempre all'altezza, un'amica spesso può dare molto di più!