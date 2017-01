Elena Santarelli: "Non mi sposo"

La conduttrice confessa: "Sto bene così"

18/10/2012

Sexy e ironica, basta poco a Elena Santarelli per far parlare di sé. Un suo cinguettìo su Twitter, il social network preferito dai vip, scatena commenti favorevoli e critiche, insomma con lei la polemica pare sia sempre dietro l’angolo eppure lei dice: "Mi sento molto fortunata, ho tutto ciò che desidero e vi dico subito che non mi sposo e non faccio altri bambini. Sto bene così”.

foto Twitter

“Non offendo mai nessuno, però vengo spesso presa di mira” - ha rivelato alla rivista Nuovo. La showgirl dopo aver trascorso l’estate tra Formentera e Roma, oltre alle foto dal fisico mozzafiato ha condiviso con gli internettiani le sue immagini private in versione acqua e sapone. Ma a infiammare la rete erano state le prove dell’esistenza delle sue smagliature, Gina, Pina e Lina, come lei stessa le aveva soprannominate. Quelle piccole imperfezioni, segni indelebili della gravidanza, che la hanno allontanata un po’ dall’idea di Barbie per farla sembrare una donna più naturale e simpatica. “Io non ritengo di essere perfetta, sulle ginocchia ho un po’ di cellulite e in tutto c'avrò 6 o 7 smagliature quindi non ho problemi a dirlo, è la verità.



Eppure devo dire che con la nascita di Giacomo sono cambiata molto e in questo momento mi vedo ancora più bella. Il cambiamento di ormoni mi ha fatto bene, sono anche dimagrita, forse dipende dal fatto che ci vuole tanta energia per stare dietro a un bambino. Dormo molto meno da quando sono diventata mamma, sono sempre lì che veglio su di lui”. L’amore per il figlio e per il compagno Bernardo Corradi, il calciatore del Montréal, che a causa di un infortunio trascorrerà in Italia questi mesi per poi riprendere il campionato in Canada a marzo. “Adesso siamo tutti e tre insieme.



Su quel che farà Bernardo finita la riabilitazione non mi voglio sbilanciare perché ogni volta che ho detto qualcosa è stato strumentalizzato e finisce che lui prima o poi me se magna. Comunque io e Jack siamo abituati a trascorrere due settimane qui e un mese là. Non lasciamo mai solo papà, appena troviamo il tempo lo seguiamo oltreoceano. Sinceramente non potrei chiedere di più dalla vita. Mi sento molto fortunata, ho tutto ciò che desidero e vi dico subito che non mi sposo e non faccio altri bambini. Sto bene così”.