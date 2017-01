Megan Fox, neo mamma su Facebook

L'attrice e il marito Brian Austin Green "onorati di essere genitori"

18/10/2012

Megan Fox ha dato alla luce il suo primo figlio: un maschietto di nome Noah Shannon Green. L'attrice di 'Transformers' ha annunciato ieri sul suo profilo di Facebook la nascita del bimbo avuto dal marito Brian Austin Green il 27 settembre scorso. Ha detto che è "sano, felice e perfetto" e che lei e Brian sono "onorati di essere i genitori di questa bellissima anima".

foto LaPresse

La Fox e Green si sono sposati nel 2010 e Noah è il loro primo figlio insieme. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2004 quando Green recitava in uno show televisivo americano intitolato 'Hope & Faith' ,in cui Megan aveva un piccolo ruolo. Green è già padre, ha avuto un figlio dalla sua precedente relazione con l'attrice Vanessa Marcil.



Megan Fox, 26 anni, sexy eroina di "Transformers", ha sempre desiderato diventare mamma e in un'intervistata da Cosmopolitan aveva anche dichiarato di volere almeno due figli, "tre probabilmente sarebbe il numero perfetto" aveva detto. Lei e Brian, 39 anni, sono sicuramente sulla buona strada...