La Satta in centro col "brillocco"

Shopping in gioielleria per l'ex velina

18/10/2012

Un pomeriggio di shopping speciale per Melissa Satta che con un'amica è andata in gioielleria per ritirare l'anello di fidanzamento che Kevin Prince Boateng le ha regalato. Si tratta di un solitario del valore di alcune migliaia di euro che la ex velina ha sfoggiato subito al dito e appena uscita dalla boutique di via Montenapo ha messaggiato. Forse proprio a Prince.

foto Olycom

Look chic, ma molto casual per la Satta che indossava un paio di sneakers borchiate, legging neri d'ordinanza, chiodo, occhiali d asole viola e borsa griffatissima. Settimana prossima debutterà a teatro e c'è da scommettere che Boateng sarà in prima fila ad applaudire la sua bella. Intanto per smorzare la tensione pre-debutto, Melissa si dà allo shopping di lusso e ai pranzetti con le amiche per i locali più cool di Milano.