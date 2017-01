Belen e Stefano aspettano un maschietto

A rivelarlo il fratello della showgirl

18/10/2012

"Santiaguito… te espero fenomenooooo…" scrive Jeremias Rodriguez, fratellino della ben più celebre Belen pubblicando l'ecografia del futuro bebè sul suo profilo Facebook. A pochi giorni dall'annuncio della reale gravidazna della showgirl argentina ecco svelato il sesso del nascituro. Sarà un maschio...

foto Olycom

La foto dell'ecografia naturalmente è stata immediatamente requisita, pare su "ordine" di Belen, ma si mormora che qualcuno sia stato così lesto da prenderla per rivendersela ai giornali di gossip violando così la legge che protegge questi documenti come dati sensibili nel rispetto della privacy. Scampato pericolo. Nessuno vedrà il piccolo Santiago nel suo stato embrionale ad eccezione dei familiari più stretti. Si spera.



Intanto anche Cecilia Rodriguez pubblica i suoi commenti su Facebook: "Finalmente se puede decir, Belén será mamá!" e ancora, a commento di una sua foto: "La tia mas guapa del mundo !". Un po' di auto-pubblicità non guasta mai, e questo futuro bebè si sta già trasformando in una gallina dalle uova d'oro. E non è ancora nato.

Belen intanto, in procinto di entrare nel quarto mese si gode finalmente la sua gravidanza, un sogno sin da quando aveva 19 anni dice, e a "Colorado" accenna persino il classico gesto materno di accarezzarsi il pancino. A chi le chiede dei suoi rapporti con Corona dice: "Io e Corona ex come nella Guerra dei Roses? Io non sono in guerra con nessuno. Ho una sola responsabilità: essere stata con lui, il che mi porta, ancora oggi, diversi problemi". Fine di un ciclo quindi, quello di sex symbol dello showbiz e di personaggio trasgressivo e provocante. Pazienza, dice lei in un'intervista a Chi, quel che conta è che diventerà mamma, se le chiedessero di posare nuda adesso direbbe un secco no. Attendiamo i prossimi mesi però, chissà che non si rimangi queste dichiarazioni facendosi immortalare senza veli e col pancione su qualche cover... rinunciare al ruolo di sex symbol è difficile e poi l'hanno fatto anche Demi Moore e Monica Bellucci! Che male c'è...