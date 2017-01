Justine e la passione per i piedi

La Mattera in strada si lascia baciare la "pianta" da un suo ammiratore

18/10/2012

Justine Mattera, che solo di recente ha fatto dichiarazioni hot sulla sua vita sessuale, stupisce ancora divertendosi a postare sul suo Twitter una sequenza di scatti che la ritrae mentre, seduta sulla Smart con le gambe fuori dal finestrino, un suo ammiratore le bacia i piedi con espressione estasiata. Complimenti e commenti non tardano ad arrivare.

foto Twitter

Potrebbe sembrare il set di un documentario per feticisti, ma è tutta realtà. Basta fare un giro sui social delle regine dello showbiz per scoprire che sono molti gli uomini che chiedono di poter vedere i loro piedi. Alcune si negano, altre non si fanno alcun problema, proprio come la Mattera che sul Twitter colleziona immagini dei suoi piedi in qualsiasi occasione. Mentre entra in doccia o si cambia le scarpe in auto o è dalla pedicure.



La sua è una passione che vive in prima persona, ma a quanto pare ha uno stuolo di fan che apprezzano le immagini condivise. E poi arriva lui, Sergio (sul suo Twitter non a caso è Sergiopiedi) che sembra stia realizzando il sogno di una vita sfiorando con le sue labbra il tallone della showgirl americana.