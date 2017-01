Corona in Tribunale, la Moric lo abbraccia

Sono cambiati... anche fisicamente

18/10/2012

"Sono assolutamente cambiato" ha detto Fabrizio Corona ai cronisti che lo rincorrevano nelle stanze del Tribunale di Milano dove si svolgeva l'udienza del processo che ha deciso il suo affidamento ai servizi sociali. Ma è cambiata anche la sua ex moglie Nina Moric. Sembrano lontani i tempi di un Fabrizio irriverente e di una Nina scatenata. Ora sono diversi. Anche fisicamente. Tendenza Moric si chiama.

foto LaPresse

Già perché la modella croata si sta convertendo a un aspetto meno rifatto e così pare abbia deciso di sgonfiarsi le labbra a canotto e gli zigomi sporgenti. Vuole sembrare più naturale. Novella 2000 l'ha pizzicata mentre entra in chiesa alle 7 del mattino per assistere alla Messa prima di portare il figlio a scuola.



All'udienza in cui si decide di Fabrizio vuole esserci. "E' il mio ex marito e si parla di mio figlio. Voglio stargli vicino perché il nostro è stato un grande amore e c'è ancora un grande affetto. Gli auguro tutto il bene", ha detto. Completo giacca e pantalone nero, maxibag e scarpe piatte, Nina è sobria e riservata: "Ci sono i fratelli, c'è la mamma: siamo sempre stati una famiglia nel bene e nel male. Sono preoccupata perché ho un bimbo di 10 anni legato al suo papà che oggi gli ha mandato un sms con scritto 'Sei grande papa". Speriamo bene", conclude la Moric.



Anche Fabrizio appare più pacato. "Ho trovato delle persone correttissime - ha detto Corona ai giornalisti - a cui ho spiegato la mia situazione". Quanto alla presenza di Nina Moric, ha detto: "La mia ex moglie c'è sempre". Già e così appena rientrato a casa, in attesa della decisione dei giudici, ha postato sul suo profilo Facebook un'immagine di lui e Nina che si abbracciano.