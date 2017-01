La Minetti ora seduce in moto

Nicole a Rimini in versione centaura

17/10/2012

Le scorribande estive con Fabrizio Corona devono esserle piaciute, visto che ora Nicole Minetti ha deciso di prendere la patente per poter guidare una due ruote e regalarsi una potente motocicletta. Eccola a Rimini durante la prova pratica di guida alle prese con lo slalom e i birilli da schivare. Legging neri, stivali da biker e canottiera aderente. Anche a scuola-guida la consigliera sa essere trendy e molto seducente.

foto Olycom

A bordo di una moto gialla la centaura si mostra spavalda e pronta a correre in strada. Durante l'esame il suo assistente Luca la fotografa e lei impassibile guida sicura con il casco bianco calato sulla testa. Chissà se in moto riuscirà a far perdere le sue tracce e seminare i paparazzi che la seguono ovunque.