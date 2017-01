Vola ad alta quota il calendario di Ryanair

Per un 2013 ad alto tasso erotico

17/10/2012

E' solo per una buona causa che 12 sexy e conturbanti assistenti di volo di Ryanair hanno deciso di posare in costume e lingerie per un calendario. Al mare, a bordo piscina o sdraiate su un lettone, hanno scoperto i loro corpi e si sono lasciate andare ad una serie di scatti bollenti capaci di far volare ad alta quota qualsiasi ammiratore, ma solo con la fantasia. I proventi raccolti saranno devoluti alla TVN Foundation in Polonia.

foto Da video

Deve avere tutto un altro sapore spogliarsi per aiutare il prossimo e lo sanno bene le hostess della compagnia low cost che dal 2008 utilizzano lo stesso mezzo, il calendario, per aiutare le associazioni benefiche che addirittura hanno fatto domanda di partnership.



Le "modelle" provenienti da tutta Europa (per marzo posa Lorena, di Roma) hanno indossato per l'occasione micro bikini colorati e maliziosa biancheria intima in raso. Piercing e tatuaggi sui fianchi hanno reso ancora più “eccitante” il risultato. Il calendario sarà in vendita a bordo dei voli Ryanair, sul sito della compagnia o presso i centri di TVN Foundation in Polonia.