Barbara Guerra, 1.000 euro di scarpe

Spese folli per via Montenapoleone

17/10/2012

Uno schiaffo alla crisi! Barbara Guerra non resiste alla tentazione dello shopping, soprattutto quando si tratta di scarpe e quando passeggia in via Montenapoleone a Milano. Si fa notare dai paparazzi ora per il suo look bombastico senza reggiseno, ora per i siparietti lesbo con l'amica Alessandra, ora per le spese folli. Questa volta la Guerra viene pizzicata mentre estrae due banconote da 500 euro per pagare le calzature.

foto Olycom

Jeans molto aderenti, maglia nera con le maniche in pizzo, stivaletti col tacco, borsa leopardata e capelli sciolti sulle spalle, barbara arriva in taxi accompagnata da un amico dal look stravagante. Entra nella lussuosa boutique d'alta moda e curiosa tra gli stivali finché prende tra le mani un paio di bikers. L'amico la consiglia e la Guerra non esita a sborsare l'ingente cifra per le calzature, alla faccia della crisi.



I paparazzi immortalano la soubrette mentre estrae due banconote da 500 euro, ma il commesso le rifiuta. In base alle norme antievasione fiscale, la Guerra deve pagare con carta di credito e così rimette nel portafogli le banconote e striscia candidamente. Spesa fatta, Barbara può tornare a casa con il sacchetto in spalla...