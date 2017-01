Lapo stregato da lady Goga

La coppia pizzicata a Ibiza, in un momento di intimità ad "alta" temperatura

18/10/2012

La sexy e prosperosa mora che ha sedotto Lapo Elkann ha un nome, è Goga Ashkenazi, bellezza del Kazakistan, ricca e bellissima. Intanto il fratello John e la moglie Lavinia Borromeo pranzano al sacco con panini imbustati a Venezia e l'ex di Lapo, Bianca Brandolini d'Adda fa le fusa con Gianluca Passi, ex di Nina Senicar.

foto Chi

La saga degli Elkann ed affini continua a riempire le pagine dei magazine di gossip e i protagonisti non si curano di lavare i propri panni in famiglia. Lapo soprattutto, che al contrario, sembra particolarmente orgoglioso nel mostrare la sua collezione di donne, ogni volta che si presenta l'occasione. L'ultima, con la quale è stato pizzicato tra baci e tenerezze, ora ha un nome. Si tratta di Goga Ashkenazi, milionaria business woman, ex del genero del dittatore del Kazakistan, Timur Kulibayew, ricchissimo e potentissimo ministro dell’economia, intrigante bellezza esotica, regina della moda, da pochi mesi proprietaria della maison parigina Vionnet, comprata a Matteo Marzotto. Due figli piccoli avuti da Kulibayew, laureata a Oxford in economia, alta, occhi verde smeraldo e capelli scuri. Lapo ne è stato letteralmente stregato e gli scatti di Chi lo dimostrano.



Il fratello John invece continua serenamente la sua relazione coniugale e sembra meno “assetato” di pubblicità, al punto che, in gita a Venezia con la moglie Lavinia Borromeo, non si preoccupa di pranzare in un ristorante super chic dove sfoggiare i suoi titoli e il suo portafogli, bensì prepara due panini, li imbusta, come mostrano gli scatti di Settimana Top, e propone un bel pranzo al sacco... low cost.



Anche Bianca Brandolini d'Adda sembra poco interessata al clamore mediatico. Specie quando si parla dei suoi flirt post Lapo, che tiene possibilmente nascosti o quasi. Settimana Top però l'ha pizzicata insieme ad un uomo e ha scattato una sequenza di scatti compromettenti, in cui la bella Bianca fa le fusa con il suo accompagnatore. Lui è Gianluca Passi, pierre di Giorgio Armani e già ex di Claudia Galanti e Nina Senicar. Con il bel ricciolino la Brandolini d'Adda cena al ristorante La Briciola di Milano poi i due si incamminano avvinghiati tra tenerezze, bacetti e abbracci, noncuranti dei paparazzi in agguato di cui sembrano notare la presenza solo dopo un po'.