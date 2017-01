Ibrahimovic, ecco il suo "colpo di testa"

A spasso per Parigi con una lunga e folta chioma

17/10/2012

Capelli sempre più lunghi e svolazzanti per Zlatan Ibrahimovic che, a passeggio per le vie di Parigi, sfoggia un'acconciatura un po' sopra le righe. Sarà che vive nella città della moda, sarà che ama prendersi cura della sua persona, ma questo taglio, probabilmente opera di un coiffeur estroso, non sarà sfuggito alle malelingue che in passato hanno guardato con malizia al "dialogo ravvicinato" con Piqué e alla carezza consolatoria ad Abate.

foto Olycom



Da quando di è trasferito in Francia per giocare nel Paris Saint Germain, l'attaccante ha avuto un vero "colpo di testa". Una chioma folta e mossa che arriva fino alla spalla ci fa pensare che Zlatan abbia deciso di addolcire il suo look.



Arma a doppio taglio per l'attaccante che, vittima dei più maligni, è stato deriso per le immagini che lo ritraevano in atteggiamenti ambigui, con tanto di presunto bacio, con l'allora compagno di squadra del Barcellona, Gerard Piqué, e le carezze al collega del Milan Ignazio Abate.



Cattiverie che ha prontamente messo a tacere invitando una giornalista spagnola (che chiedeva delucidazioni sull'immagine ambigua che lo ritraeva con Piqué) ad andare a casa sua e portare anche la sorella per verificare di persona la sua virilità.