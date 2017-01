La Canalis cinguetta con le corna

E' finita anche con Steve-O: ora è single

17/10/2012

“Ho trovato l’oggetto più rappresentativo da appendere a casa mia” cinguetta Elisabetta Canalis mostrandosi in una foto con le corna metalliche sulla testa. C'è dell'ironia nel messaggio dell'ex velina su Twitter, perché come conferma al settimanale Chi con Steve-O è finita. “Ci abbiamo ripensato entrambi” ha detto. E confida che per stare con lei bisogna stare alle sue regole. La prima? “Mai accendere la luce dopo che mi sono struccata".

foto Twitter

“Sono una gran rompiballe, attaccata alle mie abitudini”. Si racconta come una donna che ama stare sola, che difficilmente apre il suo mondo agli altri e che ha avuto relazioni con persone sbagliate o che è “attratta da uomini insensibili, egocentrici e traditori”. Già stando alle corna fotografate pare che un tradimento sia alla base dell'addio con l'ultimo fidanzato. Ma quanto pare anche in passato è andata così... “Io e Bobo siamo d'accordo sul fatto che ci siano stati validi motivi per chiudere la nostra relazione. Diciamo che era diventata un po' troppo affollata e che io non l'avevo presa molto bene...”.



Ma allora cosa bisogna fare per conquistare Eli? Non accendere la luce di notte e “guardare documentari su criminali, disadattati, trafficanti e carcerati prima di andare a dormire. Penso di avere una discreta cultura su questo tipo di programmi e mi piacerebbe condividerla con la persona che amo”, spiega la Canalis. Gli aspiranti fidanzati possono cominciare a documentarsi!