Raffaella si prepara per il fatidico sì

Prove d'abito bianco con mamma e fratello

17/10/2012

Balotelli fa gol e Raffaella Fico prova l'abito delle nozze. Dopo il riavvicinamento tra SuperMario e la sexy showgirl partenopea si parla già di fiori d'arancio. E per prepararsi al sì la Fico va a provare il vestito in un atelier napoletano. Intanto però tra i due non mancano gli screzi su dove nascerà Balotelli Junior e su dove andare a vivere.

foto Chi

C'è chi parla insomma già di prima crisi post crisi. Il calciatore infatti pare voglia far nascere il bebè a Manchester per esserci al momento del parto, mentre Raffaella vorrebbe partorire a Napoli per avere la sua famiglia vicina. Stesso ritornello su dove andare a vivere dopo. Balotelli sta preparando il nido d'amore super lussuoso a Brescia, ma la Fico preferisce restare nei pressi del suo clan familiare per avere un aiuto in ogni momento e per godere di temperature più miti. Idee contrastanti che per ora provocano, stando a voci di corridoio, discussioni via Skype, l'unico mezzo di comunicazione per i due fidanzati, che vivono separati per la maggior parte del tempo.



Intanto però Raffaella non perde tempo e con mamma Antonietta e il fratello Francesco si reca in un atelier di Napoli per fare le prove dell'abito. Non è la prima volta, scrive Chi, che pubblica le foto. Eccola bellissima in un vestito con gonna sagomata e corpetto ricamato senza spalline, raggiante e felice. SuperMario sarà al corrente di questi sospetti movimenti prematrimoniali? O tutto si gioca alle sue spalle? Raffa non se ne preoccupa, sembra serena e tranquilla soprattutto se circondata dai suoi familiari, tanto che ha persino ricominciato a cinguettare su Twitter e a postare nuovi scatti. In uno di questi è con l'amato fratello...La famiglia vigila, Balo attenzione a quello che fai!