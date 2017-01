Belen: " Sono incinta al terzo mese"

Annuncio ufficiale sulle pagine di "Chi"

16/10/2012

"Aspetto un figlio da Stefano, sono appena entrata nel terzo mese di gravidanza". Stavolta è la volta buona. Dopo i tanti annunci bluff sulla presunta gravidanza di Belen è la stessa showgirl argentina a dare l'annuncio ufficiale sulle pagine di Chi: "Stefano è l'altra metà della mia mela".

foto Olycom

Legata a Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, da circa otto mesi Belen annuncia con gioia la sua gravidanza, sogno di tutta la sua vita: "Pochi giorni dopo esserci conosciuti sapevamo che avremmo fatto un bambino. Ho capito subito che lui era l’altra metà della mela. La mia mela. È da quando ho diciannove anni che voglio diventare mamma e non mi importa se questo evento ucciderà la mia immagine di sex symbol. Con questa gravidanza, per me, si chiude un ciclo".



E a proposito delle tante critiche che ha suscitato la loro storia, commenta: "Questo bambino è frutto dell’amore e le critiche non mi sfiorano. Tanto chi lo fa, poi, è il primo che ci ferma per strada per chiederci l’autografo. Forse abbiamo sbagliato i tempi con i nostri ex (Fabrizio Corona ed Emma Marrone, ndr), ma non ce l’abbiamo proprio fatta. Subito dopo aver visto Stefano la prima volta, non pensavo che a lui. A Corona, comunque, chiedo di finirla con le polemiche. La vita va avanti e questa che sto dando è una bella notizia e come tale va interpretata". Infine, la showgirl argentina rivela i nomi che lei e Stefano hanno già pensato per il loro bambino: "Se sarà femmina la chiameremo Sophie, mentre se sarà maschio, si chiamerà Santiago".