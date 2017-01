Ambra è arrabbiata, ma quale crisi!

"Falso scoop, spazzatura"

16/10/2012

Altro che crisi, la smentita arriva ora ufficiale sulle pagine di A: "Tra me e Francesco Renga c'è un legame solido e forte. Quel che è uscito è un falso scoop, è spazzatura". A ribadirlo è la stessa Ambra Angiolini che già su Facebook infuriata aveva annunciato una querela.

foto Ufficio stampa

"Non sono ferita perché non è vero, ma hanno messo in mezzo pure i miei figli, hanno scritto che io e Francesco staremmo già dagli avvocati. Il fatto è grave e di fronte a questa violenza per la prima volta abbiamo deciso di ricorrere alle vie legali". Nessuna rottura in vista insomma per quella che è considerata una delle più belle coppie dello spettacolo. Ambra e Francesco tengono duro e dopo dieci anni d'amore e due figli non hanno intenzione di lasciarsi. I rispettivi impegni di lavoro li tengono spesso lontani, questo è vero, l'Angiolini è appena stata in America per un mese sul set di Carlo Vanzina “Mai Stati Uniti”, Renga è impegnato nel nuovo album che uscirà l'anno prossimo. E di crisi ne hanno già superata una e forse anche due. Ma da qui ad essere considerati separati, il passo è tutt'altro che breve. Ambra non ci sta.



Nell'intervista al settimanale poi l'attrice cambia argomento e commenta l'Italia dei raccomandati e dei senza talento: nel film in uscita Viva l'Italia, lei interpreta la figlia senza talento di un senatore che si fa raccomandare per fare l'attrice: "Se hai talento e sei raccomandata non m'infastidisce. Il problema è quando non c'è veramente niente e allora levi il posto a chi ce l'ha e cerca di imporsi".